Овечкин рассказал о своём отношении к тому, что Панарин обошёл его по величине зарплаты
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«Нет ли у меня спортивной злости на Панарина из-за его зарплаты? Почему сразу злость-то? Наоборот, молодец. Подписал очень хороший контракт, обеспечил себе будущее. Я рад за него. Панарин сам решал свою судьбу и выбрал Нью-Йорк. Мы все бываем рады, когда подписываем такие контракты. Потому что хоккей — тяжёлый труд», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс», сделавшее его самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ — в среднем за год он будет получать $11,642 млн. Среднегодовая зарплата Овечкина, составляет порядка $9,5 млн.
Ранее сообщалось, что Овечкин высказался о перспективах Никиты Гусева в «Нью-Джерси».