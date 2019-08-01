Овечкин рассказал о своём отношении к тому, что Панарин обошёл его по величине зарплаты

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о контракте своего соотечественника Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нет ли у меня спортивной злости на Панарина из-за его зарплаты? Почему сразу злость-то? Наоборот, молодец. Подписал очень хороший контракт, обеспечил себе будущее. Я рад за него. Панарин сам решал свою судьбу и выбрал Нью-Йорк. Мы все бываем рады, когда подписываем такие контракты. Потому что хоккей — тяжёлый труд», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс», сделавшее его самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ — в среднем за год он будет получать $11,642 млн. Среднегодовая зарплата Овечкина, составляет порядка $9,5 млн.

Ранее сообщалось, что Овечкин высказался о перспективах Никиты Гусева в «Нью-Джерси».