«Арсенал» не сумел выйти в третий квалификационный раунд ЛЕ
- @pfc_arsenal
Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе азербайджанской команды на 49-й минуте забил Рауф Алиев, на 89-й Дарио да Силва реализовал пенальти, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте после подачи со штрафного отличился Мамаду Мбодж.
По сумме двух матчей — 3:0 (1:0) — в следующий раунд квалификации вышел «Нефтчи».
Ранее сообщалось, что гол Николая Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в следующий квалификационный раунд ЛЕ.