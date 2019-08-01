Овечкин рассказал, когда может завершить карьеру

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о возможном завершении карьеры.

«У меня ещё два года контракта. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, всё зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми», — приводит слова Овечкина ТАСС.

33-летний россиянин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером. В составе «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является рекордсменом среди российских игроков по количеству заброшенных шайб и набранных очков в НХЛ.

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