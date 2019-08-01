Овечкин рассказал о кумирах детства

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, на кого хотел быть похожим в детстве.

«Конечно, Валерий Каменский. Из ветеранов мне больше всего нравится Александр Мальцев. Среди остальных хоккеистов — Сергей Фёдоров и Марио Лемье, хотел быть на них похожим. Когда ты выходишь на лёд играть против них, то понимаешь, что ты чего-то достиг, ты стоишь рядом с ними. Мне посчастливилось сыграть в одной команде с Сергеем Фёдоровым. Это была мечта, которая осуществилась», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Кроме того, хоккеист считает, что у каждого известного спортсмена должен быть свой детский турнир.

Ранее сообщалось, что шведский хоккеист пострадал от нападения собственной собаки.