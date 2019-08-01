Женская сборная России по баскетболу лишилась главного тренера

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Наставник женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге покидает свой пост после того, как команда не смогла квалифицироваться на ОИ-2020 в Токио.
Женская сборная России по баскетболу лишилась главного тренера
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ланге покидает женскую сборную. Тренерский совет соберётся в сентябре и определит нового главного тренера команды. Круг кандидатов понятен: Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалёв. Но это не означает, что не могут возникнуть и новые имена», — заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью РИА Новости.

Под руководством Ланге сборная России заняла восьмое место на женском Евробаскете-2019 и не получила лицензию на Олимпиаду в Токио.

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