СМИ: Бывший аргентинский боксёр приговорён к 18 годам тюрьмы за насилие над дочерью

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир признан виновным по обвинению в сексуальном насилии над дочерью.

Как сообщает World Boxing News, бывший боксёр Карлос Бальдомир признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении родной дочери. По информации источника, в правоохранительные органы обратилась жена спортсмена. На суде Бальдомир вёл себя очень вызывающе.

На профессиональном ринге аргентинский боксёр одержал 49 побед и потерпел 16 поражений. Бальдомир завершил карьеру в 2014 году.

Ранее промоутер заявил, что жена Максима Дадашева получит $100 тысяч в связи со смертью мужа.