СМИ: Бывший аргентинский боксёр приговорён к 18 годам тюрьмы за насилие над дочерью
Как сообщает World Boxing News, бывший боксёр Карлос Бальдомир признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении родной дочери. По информации источника, в правоохранительные органы обратилась жена спортсмена. На суде Бальдомир вёл себя очень вызывающе.
На профессиональном ринге аргентинский боксёр одержал 49 побед и потерпел 16 поражений. Бальдомир завершил карьеру в 2014 году.
Ранее промоутер заявил, что жена Максима Дадашева получит $100 тысяч в связи со смертью мужа.