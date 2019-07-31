СМИ: Бывший аргентинский боксёр приговорён к 18 годам тюрьмы за насилие над дочерью

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Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир признан виновным по обвинению в сексуальном насилии над дочерью.

Как сообщает World Boxing News, бывший боксёр Карлос Бальдомир признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении родной дочери. По информации источника, в правоохранительные органы обратилась жена спортсмена. На суде Бальдомир вёл себя очень вызывающе.

На профессиональном ринге аргентинский боксёр одержал 49 побед и потерпел 16 поражений. Бальдомир завершил карьеру в 2014 году.

Ранее промоутер заявил, что жена Максима Дадашева получит $100 тысяч в связи со смертью мужа.

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