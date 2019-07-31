Промоутер заявил, что жена Дадашева получит $100 тысяч в связи со смертью мужа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что его структура перечислит вдове погибшего российского боксёра Максима Дадашева $100 тыс.

«Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксёры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, спортсмены будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Максима Дадашева», — цитирует ТАСС главу компании Боба Арума.

Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Ранее Артур Бетербиев заявил, что Сергей Ковалёв проигнорировал его вызов на бой.