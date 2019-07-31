Бетербиев заявил, что Ковалёв проигнорировал его вызов на бой
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«Я лишь приветствую шаги по организации объединительных поединков. Фанаты бокса хотят этого, боксёры тоже. Например, я точно могу сказать, что хотел объединительного боя. Со стороны Дмитрия Бивола никаких действий не было, а Сергей Ковалёв предложение не принял. Я его официально вызывал на бой со своей страницы в Instagram, но он проигнорировал это. Если в будущем всё будет хорошо и мы выиграем свои следующие бои, то я буду только рад с ним встретиться», — цитирует РИА Новости.
В следующем бою Артур Бетербиев встретится с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета украинцем Александром Гвоздиком.
Ранее сообщалось, что британский боксёр-тяжеловес Хьюи Фьюри считает бой с россиянином Александром Поветкиным выходом на новый уровень.