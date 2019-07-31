Лётчик оценил шансы сборной России на победу на ЧЕ-2019 по высшему пилотажу

Абсолютный чемпион Европы в классе Advanced 2017 года Дмитрий Самохвалов рассказал о шансах сборной России на победу на чемпионате Европы 2019 года, который пройдёт в польском городе Торунь с 1 по 10 августа.

«На прошлом чемпионате Европы сборная России заняла первое место — как личном, так и в командном зачётах. Шансы на победу высокие, но спорт есть спорт. Команда и техника готовы, тренировки проведены в полном объёме», — заявил Самохвалов RT.

При этом пилот также рассказал, какие сборные являются главными конкурентами национальной команды России на турнире.

«Национальная команда Франции традиционно является одним из самых серьёзных соперников сборной России. Кроме того, сборная Польши наверняка хорошо подготовилась к выступлению на домашнем турнире», — заключил Самохвалов.

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на чемпионате Европы по высшему пилотажу в Польше.