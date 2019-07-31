Сборная России выступит на чемпионате Европы по высшему пилотажу в Польше
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Об этом сообщает Федерация самолётного спорта города Москвы.
На турнире выступят 46 пилотов из восьми стран Европы — России, Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы, Украины.
Сборную России представят восемь лётчиков — Дмитрий Самохвалов, Михаил Безденежных, Константин Боровик, Владимир Котельников, Сергей Зайцев, Василий Плотников, Андрей Якимов и Владимир Якушев.
Сборная России является действующим победителем турнира в одиночных и групповых соревнованиях.
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