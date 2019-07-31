Сборная России выступит на чемпионате Европы по высшему пилотажу в Польше

Сборная России по высшему пилотажу в классе Advanced примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в польском городе Торунь с 1 по 10 августа.

rus-aerobatics.ru

Об этом сообщает Федерация самолётного спорта города Москвы. На турнире выступят 46 пилотов из восьми стран Европы — России, Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы, Украины. Сборную России представят восемь лётчиков — Дмитрий Самохвалов, Михаил Безденежных, Константин Боровик, Владимир Котельников, Сергей Зайцев, Василий Плотников, Андрей Якимов и Владимир Якушев. Сборная России является действующим победителем турнира в одиночных и групповых соревнованиях. Ранее RT представил панорамное видео в формате 360 с тренировки семикратной абсолютной чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной — зритель может почувствовать себя пилотом и увидеть виражи глазами российской лётчицы.