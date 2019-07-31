Премьер-министр Самоа вступился за спортсменок, которых обыграла трансгендерная женщина

Премьер-министр Самоа Туилаепа Малиелегаои заявил, что был шокирован победой 41-летней женщины-трансгендера Лорел Хаббард на Тихоокеанских играх.

«Совету Тихоокеанских игр нельзя было позволять этому фаафафине (полинезийский термин для мужчин, ведущих женский образ жизни. — RT), или мужчине, соревноваться с женщинами. Новость об этом меня потрясла. С какого угла ни посмотри, он всё же мужчина. Поверить не могу, что такое вообще могли допустить», — приводит слова Малиелегаои Samoa Observer.

Глава оргкомитета Тихоокеанских игр в Самоа Лоау Соламалемало назвал победу Хаббард несправедливой, но призвал соблюдать правила, которые позволяют трансгендерам состязаться с женщинами.

«У Хаббард было разрешение участвовать, и с этим ничего нельзя было поделать. Мы все знаем, что это несправедливо по отношению к другим штангисткам, но такова нынешняя спортивная реальность. Правила изменились, и мы должны их соблюдать. Международный олимпийский комитет и Международная федерация тяжёлой атлетики не устанавливают ограничений для женщин-трансгендеров», — заявил Соламалемало.

Ранее сообщалось, что австралийский велогонщик приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы.