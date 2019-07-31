В «Химках» считают, что Мозгов не сможет сыграть за сборную России на ЧМ по баскетболу

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Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов высказал мнение о перспективах центрового Тимофея Мозгова сыграть за сборную России на предстоящем чемпионате мира 2019 года в Китае.
В «Химках» считают, что Мозгов не сможет сыграть за сборную России на ЧМ по баскетболу
  • Reuters

«Наблюдая процесс восстановления Тимофея с начала лета, мы идём к тому, что к началу сезона он будет готов, может, не полностью. Сейчас, к сожалению, Мозгов не сможет помочь сборной», — приводит слова Астахова ТАСС.

Он отметил, что, по предварительным планам, 32-летний центровой должен приступить к тренировкам в общей группе клуба к началу сентября.

«Но это моё видение, тренерам сборной виднее, в каком состоянии и как Тимофей может помочь команде», — добавил функционер.

За прошедший сезон Мозгов не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене и его участие в чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае, остаётся под вопросом.

Ранее Сергей Базаревич заявил, что в случае с Мозговым тренерский штаб готов ждать до последнего.

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