Хачанов проиграл Тсонга во втором круге турнира ATP в Вашингтоне

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от француза Жо-Вильфрида Тсонга в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вашингтоне.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:5 в пользу французского теннисиста.

Соперником Тсонга в третьем круге станет британец Кайл Эдмунд.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне.