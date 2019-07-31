Хачанов проиграл Тсонга во втором круге турнира ATP в Вашингтоне
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от француза Жо-Вильфрида Тсонга в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вашингтоне.
- globallookpress.com
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Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:5 в пользу французского теннисиста.
Соперником Тсонга в третьем круге станет британец Кайл Эдмунд.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне.
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