Пловец Чупков признался, что не испытывал эйфории после мирового рекорда на ЧМ
«Не было никакой эйфории, не испытывал и не испытываю ничего феерического. Абсолютно нормальные ощущения. Кроме того, это не было первоначальной целью», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что для него главной целью была победа на соревнованиях. При этом, по его словам, он внутри себя осознавал, что если и займёт первое место, то так же сможет покорить мировой рекорд.
«Всегда хочется показывать быстрое время. Но ни я, ни мой тренер не любим загадывать. Хотя при всём при этом, и я, и Александр Немтырев знали, что я в Кванджу побью мировой рекорд. Просто не говорили об этом друг другу», — сказал Чупков.
Чупков завоевал золото ЧМ, установив мировой рекорд. Теперь он является двукратным чемпионом мира.
Ранее Чупков рассказал о своей тактике в финале на 200 м брассом на ЧМ.