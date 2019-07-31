Пловец Чупков признался, что не испытывал эйфории после мирового рекорда на ЧМ

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Россиянин Антон Чупков рассказал, что он чувствовал после того, как установил мировой рекорд в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Не было никакой эйфории, не испытывал и не испытываю ничего феерического. Абсолютно нормальные ощущения. Кроме того, это не было первоначальной целью», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что для него главной целью была победа на соревнованиях. При этом, по его словам, он внутри себя осознавал, что если и займёт первое место, то так же сможет покорить мировой рекорд. 

«Всегда хочется показывать быстрое время. Но ни я, ни мой тренер не любим загадывать. Хотя при всём при этом, и я, и Александр Немтырев знали, что я в Кванджу побью мировой рекорд. Просто не говорили об этом друг другу», — сказал Чупков.

Чупков завоевал золото ЧМ, установив мировой рекорд. Теперь он является двукратным чемпионом мира.

Ранее Чупков рассказал о своей тактике в финале на 200 м брассом на ЧМ.

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