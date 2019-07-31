Пловец Чупков рассказал о своей тактике в финале на 200 м брассом на ЧМ

Россиянин Антон Чупков, который установил мировой рекорд на на дистанции 200 м брассом, рассказал о своей тактике во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Я знал, что всё будет происходить именно таким образом. Знал, что буду идти восьмым, и потом постепенно начну подниматься до первого места. Именно об этом перед заплывом мы с тренером и говорили», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

По его словам, во время заплыва он считал свои гребки, а на последних метрах дистанции вообще ни о чём не думал. Он также признался, что у него не было никаких опасений, а только ждал момента, чтобы взорваться на финише.

«Привыкли ли мои родные и близкие к такой тактике? Привыкли, но всё равно каждый раз смотрят на заплывы с валидолом. А кое-кто даже с чем-то покрепче», — сказал Чупков.

Чупков стал двукратным чемпионом мира по плаванию.

Ранее Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ.