Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.

«Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе», — написал спортсмен в своём Instagram.

По его словам, ему жалко животных и лес благодаря которому появляется свежий воздух.

«У России воспаление лёгких и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России», — сказал Ковалёв.

По последней информации, площадь природных пожаров в Сибири занимает 2,7 млн гектаров леса. В тушении огня задействованы почти 3 тыс. человек, свыше 360 единиц наземной техники и 26 воздушных судов. 

Ранее менеджер Ковалёва высказался о ситуации со снятием боксёра с рейса в США.

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