«Базель» выбил ПСВ из ЛЧ за счёт наибольшего количества голов в гостях

Швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева повели на восьмой минуте благодаря голу Эрая Джюмарта. В середине первого тайма Брума восстановил равенство. После перерыва окончательный счёт установил Рикки ван Волфсвинкель.

Таким образом, «Базель» вышел в следующий отборочный этап из-за наибольшего количества голов в гостях в первой игре, которая завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Селтик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.