«Базель» выбил ПСВ из ЛЧ за счёт наибольшего количества голов в гостях

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Швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева повели на восьмой минуте благодаря голу Эрая Джюмарта. В середине первого тайма Брума восстановил равенство. После перерыва окончательный счёт установил Рикки ван Волфсвинкель.

Таким образом, «Базель» вышел в следующий отборочный этап из-за наибольшего количества голов в гостях в первой игре, которая завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива из Нидерландов. 

Ранее сообщалось, что «Селтик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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