«Селтик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Шотландский «Селтик» одержал победу над эстонским «Нымме Калью» в ответном матче второго отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Эстонии и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В первом тайме в свои ворота забил мяч игрок хозяев Александр Кулиниц, а в компенсированное время преимущество «Селтика» увеличил Марьян Швед.

В первой игре шотландцы разгромили соперника со счётом 5:0. Таким образом, «Селтик» вышел в следующий этап по сумме двух матчей.

Также в третий раунд квалификации прошёл кипрский АПОЭЛ, обыгравший черногорскую «Сутьеску» — 3:0. В первом матче АПОЭЛ выиграл со счётом 1:0.

Ранее Криштиану Роналду на примере «Барселоны» высказался о влиянии трансферов на победу в ЛЧ.