«Селтик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Встреча прошла в Эстонии и завершилась в пользу гостей — 2:0.
В первом тайме в свои ворота забил мяч игрок хозяев Александр Кулиниц, а в компенсированное время преимущество «Селтика» увеличил Марьян Швед.
В первой игре шотландцы разгромили соперника со счётом 5:0. Таким образом, «Селтик» вышел в следующий этап по сумме двух матчей.
Также в третий раунд квалификации прошёл кипрский АПОЭЛ, обыгравший черногорскую «Сутьеску» — 3:0. В первом матче АПОЭЛ выиграл со счётом 1:0.
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