«Рубин» представил картонную фигуру Сутормина в качестве новичка команды

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Казанский футбольный клуб «Рубин» на встрече с болельщиками провёл презентацию новичков команды.
«Рубин» представил картонную фигуру Сутормина в качестве новичка команды
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В Twitter казанского клуба опубликовано видео презентации полузащитника Алексея Сутормина, который перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом».

Сотрудники «Рубина» вынесли на сцену картонную фигуру игрока.

«Алексей пробыл в нашей команде всего десять дней. Лёша, хоть ты и перешёл, но ты всё равно с нами», — сказал ведущий мероприятия.

В прошлом сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», забил девять мячей и отдал два результативных паса.

Ранее Сутормин рассказал подробности своего перехода из «Рубина» в «Зенит».

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