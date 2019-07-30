«Рубин» представил картонную фигуру Сутормина в качестве новичка команды
- @fcrk
В Twitter казанского клуба опубликовано видео презентации полузащитника Алексея Сутормина, который перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом».
Сотрудники «Рубина» вынесли на сцену картонную фигуру игрока.
«Алексей пробыл в нашей команде всего десять дней. Лёша, хоть ты и перешёл, но ты всё равно с нами», — сказал ведущий мероприятия.
В прошлом сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», забил девять мячей и отдал два результативных паса.
Ранее Сутормин рассказал подробности своего перехода из «Рубина» в «Зенит».
Представили болельщикам наших новичков! 🆕— «Рубин» Казань (@fcrk) July 30, 2019
Вроде бы никого не забыли! 😉 #FCRKpic.twitter.com/jAh9SPoLA0