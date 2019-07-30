ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»

Защитник Никита Чернов продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов».

Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА, в составе которого 23-летний футболист начинал текущий сезон.

Чернов является воспитанником армейцев, но закрепиться в команде ему не удалось. В составе ЦСКА он принял участие всего в 11 матчах РПЛ (все они пришлись на сезон-2018/19), а также выступал в аренде за «Енисей» и «Урал».

Также защитник привлекался к выступлениям за молодёжные сборные России различных возрастов, став чемпионом Европы среди юниоров, и провёл два матча за национальную команду в 2015 году.

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил ЦСКА €15 млн за нападающего Фёдора Чалова.