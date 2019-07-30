Экс-игрок «Спартака» назвал возможные причины продажи Фернандо в китайский клуб
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- РИА Новости
«Позицию руководства клуба можно и не принимать, но Фернандо — уже возрастной футболист. Получив выгодное предложение от китайцев, скорее всего, «Спартак» решил им воспользоваться и заработать», — цитирует эксперта РИА Новости.
Кроме того, по мнению Калиниченко, решение о продаже Фернандо могло быть продиктовано необходимостью соблюдения правил финансового фейр-плей.
«Будем надеяться, что у селекционной службы есть намётки, кем заменить бразильца», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продал Фернандо в китайский клуб.