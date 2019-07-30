Экс-игрок «Спартака» назвал возможные причины продажи Фернандо в китайский клуб

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Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко предположил, с чем может быть связано решение руководства московского клуба продать бразильского полузащитника Фернандо в китайский клуб «Бейцзин Гоянь».
Экс-игрок «Спартака» назвал возможные причины продажи Фернандо в китайский клуб
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Позицию руководства клуба можно и не принимать, но Фернандо — уже возрастной футболист. Получив выгодное предложение от китайцев, скорее всего, «Спартак» решил им воспользоваться и заработать», — цитирует эксперта РИА Новости.

Кроме того, по мнению Калиниченко, решение о продаже Фернандо могло быть продиктовано необходимостью соблюдения правил финансового фейр-плей.

«Будем надеяться, что у селекционной службы есть намётки, кем заменить бразильца», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продал Фернандо в китайский клуб.

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