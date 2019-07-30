В РФС рассказали об использовании системы VAR в матчах следующего тура РПЛ

Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть использована как минимум в двух матчах следующего, четвёртого, тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

По его словам, соответствующая заявка уже была отправлена.

«Но это не волшебная палочка, чтобы в одночасье всё исправилось. Надеемся, что, когда введём полностью VAR, все вопросы к судейству отпадут», — добавил он.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв принёс извинения за свои ошибки в матче третьего тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».