В РФС рассказали об использовании системы VAR в матчах следующего тура РПЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
По его словам, соответствующая заявка уже была отправлена.
«Но это не волшебная палочка, чтобы в одночасье всё исправилось. Надеемся, что, когда введём полностью VAR, все вопросы к судейству отпадут», — добавил он.
Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв принёс извинения за свои ошибки в матче третьего тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».