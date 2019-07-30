Кобелев высказался о частых переходах Самедова между московскими клубами

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о том, почему полузащитник Александр Самедов часто менял клубы, большинство которых были из Москвы.
Кобелев высказался о частых переходах Самедова между московскими клубами
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«Футбол — это отдельная стезя. Часто бывает так, что где-то тебя не понял тренер, где-то ты не пришёлся ко двору. Много факторов, которые влияют на переход игрока. Это совсем не говорит о том, что футболиста после такого можно считать скандалистом или предателем», — заявил Кобелев RT.

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году, после чего перешёл в «Локомотив», а затем в «Москву» и в «Динамо». В 2012 году он вернулся в «Локомотив», а ещё спустя четыре года — в  «Спартак». Последним клубом в его карьере стали самарские «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что Кобелев назвал решение Самедова завершить карьеру правильным и взвешенным.

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