Самедов сожалеет, что в молодости не уехал в Европу

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, что сожалеет о принятом в молодости решении не уезжать в европейский клуб.
Самедов сожалеет, что в молодости не уехал в Европу
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«Свою мечту в жизнь я воплотил. Стал футболистом, профессионалом, поиграл во всех возможных турнирах. Тем не менее, если взять молодого Самедова, 20-летнего, я бы постарался уехать в Европу, когда находился на пике», — приводит слова 34-летнего хавбека «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в своё время не поехал за рубеж потому что его всё устраивало, как в финансовом плане, так и в плане уровня команд, за которые он играл.

«Сейчас-то понимаю, что в 25—27 лет, в праймовом состоянии стоило ехать. Тогда меня вообще ничего не манило. Меня всё устраивало в России», — добавил Самедов.

Футболист играл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».

Ранее он признался, что не нашёл причин продолжать спортивную карьеру.

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