Калинская и Грачёва пробились во второй круг турнира WTA в Вашингтоне

Россиянки Анна Калинская и Варвара Грачёва преодолели барьер первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Калинская в двух сетах обыграла представительницу Японии Нао Хибино. Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу россиянки.

Грачёва в трёх партиях, продолжавшихся 2 часа 25 минут, взяла верх нас соотечественницей Анной Блинковой — 6:2, 5:7, 6:2.

Во втором круге соревнований Калинская сыграет либо с пуэрториканкой Моникой Пуиг, либо с американкой Александрой Киик. Соперницей 18-летней Грачёвой станет либо представительница Тайваня Се Шувэй, либо бельгийка Кирстен Флипкенс.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова проиграла Марии Саккари на старте турнира WTA в Сан-Хосе.