Бразильская полиция сняла обвинения в изнасиловании с Неймара

Полиция бразильского штата Сан-Паулу сняла с нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинения в изнасиловании.

Как сообщает Globo, в ходе расследования, проведённого правоохранителями, в представленных стороной обвинения материалах не обнаружено свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности 27-летнего футболиста в применении насилия.

Модель Нажила Триндади утверждала, что 15 мая в одном из парижских отелей футболист ПСЖ Неймар изнасиловал и избил её.

Ранее сообщалось, что модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в вымогательстве.