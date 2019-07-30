Бразильская полиция сняла обвинения в изнасиловании с Неймара

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Полиция бразильского штата Сан-Паулу сняла с нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинения в изнасиловании.
Бразильская полиция сняла обвинения в изнасиловании с Неймара
  • Reuters

Как сообщает Globo, в ходе расследования, проведённого правоохранителями, в представленных стороной обвинения материалах не обнаружено свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности 27-летнего футболиста в применении насилия.

Модель Нажила Триндади утверждала, что 15 мая в одном из парижских отелей футболист ПСЖ Неймар изнасиловал и избил её.

Ранее сообщалось, что модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в вымогательстве.

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