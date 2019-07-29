Рейнгольд удивлён возможному трансферу Шюррле в «Спартак»

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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением относительно возможного трансфера немецкого футболиста Андре Шюрлле.
Рейнгольд удивлён возможному трансферу Шюррле в «Спартак»
  • © Steve O'Sullivan/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Я видел, как он играл, футболист хорошего уровня, чемпион мира, но, наверное, он сбавил обороты в мастерстве. Как это, игрок такого уровня — и в «Спартаке»? Я считаю, хорошие футболисты стоят €50—60 млн, но посмотрим… Наверное, у него появилось желание поиграть в России, тем более это Москва и «Спартак», — цитирует Рейнгольда Sport24.

Также экс-игрок красно-белых добавил, что у Шюррле не должно быть проблем с мотивацией в московской команде.

Ранее сообщалось, что «Краснодару» предлагали Шюррле, но клуб отказался от сделки.

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