Рейнгольд удивлён возможному трансферу Шюррле в «Спартак»
- © Steve O'Sullivan/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
«Я видел, как он играл, футболист хорошего уровня, чемпион мира, но, наверное, он сбавил обороты в мастерстве. Как это, игрок такого уровня — и в «Спартаке»? Я считаю, хорошие футболисты стоят €50—60 млн, но посмотрим… Наверное, у него появилось желание поиграть в России, тем более это Москва и «Спартак», — цитирует Рейнгольда Sport24.
Также экс-игрок красно-белых добавил, что у Шюррле не должно быть проблем с мотивацией в московской команде.
Ранее сообщалось, что «Краснодару» предлагали Шюррле, но клуб отказался от сделки.