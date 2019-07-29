СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, сам игрок хочет перейти в итальянскую «Болонью», которая рассматривает вариант его трансфера. Тем не менее итальянцы не обращались в ПСВ по поводу перехода.

Если этого не произойдёт в ближайшее время, то хавбек может перейти либо в ЦСКА, либо в один из немецких клубов.

В прошлом сезоне 24-летний Хендрикс провёл 38 матчей за ПСВ, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее экс-футболист ЦСКА Абель Эрнандес перешёл в катарский «Аль-Ахли».