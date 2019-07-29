СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса.
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ
  • © Global Look Press

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, сам игрок хочет перейти в итальянскую «Болонью», которая рассматривает вариант его трансфера. Тем не менее итальянцы не обращались в ПСВ по поводу перехода.

Если этого не произойдёт в ближайшее время, то хавбек может перейти либо в ЦСКА, либо в один из немецких клубов.

В прошлом сезоне 24-летний Хендрикс провёл 38 матчей за ПСВ, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее экс-футболист ЦСКА Абель Эрнандес перешёл в катарский «Аль-Ахли».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить