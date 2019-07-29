Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
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«Рад за Андрея Лунёва, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провёл потрясающий матч с «Оренбургом». Главное — победили. Есть просьба: уберите Андрея Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».
«Зенит» обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму в матче с «Оренбургом».