Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказал мнение о присуждении наград лучшим игрокам матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рад за Андрея Лунёва, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провёл потрясающий матч с «Оренбургом». Главное — победили. Есть просьба: уберите Андрея Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

«Зенит» обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму в матче с «Оренбургом».