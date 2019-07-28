Россиянин стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике

Короткая ссылка
Российский специалист Владимир Лебедев получил пост главного тренера сборной США по лыжной акробатике.
Россиянин стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике
  • © Alexander Chernykh/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом информирует официальный сайт Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США. Ранее Лебедев работал наставником американской команды по могулу, а также был личным тренером нескольких спортсменов, которые суммарно выиграли 12 наград в период с 2014 по 2017 год.

«Владимир пользуется большим авторитетом в сообществе. Его страсть к работе задаёт высокую планку для всех спортсменов», — говорится в сообщении Ассоциации.

Ранее белорусский фристайлист рассказал, зачем он выставил на аукцион золото ОИ-2010.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить