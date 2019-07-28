Россиянин стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике

Российский специалист Владимир Лебедев получил пост главного тренера сборной США по лыжной акробатике.

Об этом информирует официальный сайт Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США. Ранее Лебедев работал наставником американской команды по могулу, а также был личным тренером нескольких спортсменов, которые суммарно выиграли 12 наград в период с 2014 по 2017 год.

«Владимир пользуется большим авторитетом в сообществе. Его страсть к работе задаёт высокую планку для всех спортсменов», — говорится в сообщении Ассоциации.

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