Россиянин стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике
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Об этом информирует официальный сайт Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США. Ранее Лебедев работал наставником американской команды по могулу, а также был личным тренером нескольких спортсменов, которые суммарно выиграли 12 наград в период с 2014 по 2017 год.
«Владимир пользуется большим авторитетом в сообществе. Его страсть к работе задаёт высокую планку для всех спортсменов», — говорится в сообщении Ассоциации.
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