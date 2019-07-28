«Ливерпуль» объявил о переходе самого молодого футболиста в истории АПЛ

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Нападающий лондонского «Фулхэма» Харви Эллиотт подписал контракт с футбольным клубом «Ливерпуль».
«Ливерпуль» объявил о переходе самого молодого футболиста в истории АПЛ
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Об этом сообщает официальный сайт красных.

В прошлом сезоне форвард стал самым молодым игроком в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Эллиотт вышел на замену в матче 37-го тура чемпионата с «Вулверхэмптоном» (0:1), когда ему было 16 лет и 30 дней.

Эллиотт является воспитанником «Фулхэма» и провёл в минувшем сезоне два матча за основную команду.

Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп исключил возвращение Филиппе Коутиньо в «Ливерпуль».

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