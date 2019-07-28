СМИ: «Зенит» договорился о трансфере футболиста «Уфы» Кругового
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Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, Круговой останется в «Уфе» на правах аренды до конца нынешнего сезона, после чего уйдёт в стан сине-бело-голубых. Отмечается, что «Зенит» предложил уфимцам €1 млн за 21-летнего игрока.
Круговой является воспитанником «Зенита». В 2018 году он перешёл в «Уфу». В прошлом сезоне он сыграл девять матчей и забил один мяч в Российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Раджи Наингголана.