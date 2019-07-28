СМИ: Футболист «Реала» Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»

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Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с местным футбольным клубом «Цзянсу Сунин».
СМИ: Футболист «Реала» Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»
  • © Reuters

Как сообщает Twitter-аккаунт Transfer News, игрок должен подписать трёхлетнее соглашение с новым клубом, согласно которому он будет зарабатывать €22 млн в год.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В прошлом сезоне валлиец отыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных пасов.

Ранее сообщалось, что китайский клуб готов заплатить €40 млн за футболиста «Севильи» Бен-Йеддера.

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