СМИ: Футболист «Реала» Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»
- © Reuters
Как сообщает Twitter-аккаунт Transfer News, игрок должен подписать трёхлетнее соглашение с новым клубом, согласно которому он будет зарабатывать €22 млн в год.
Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В прошлом сезоне валлиец отыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных пасов.
Ранее сообщалось, что китайский клуб готов заплатить €40 млн за футболиста «Севильи» Бен-Йеддера.
Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM— Transfer News (@TransfersLlVE) July 27, 2019