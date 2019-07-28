Легендарный мексиканский боксёр Чавес стал жертвой вооружённого ограбления

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Прославленный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес — старший стал жертвой вооружённого ограбления в Мехико.
Легендарный мексиканский боксёр Чавес стал жертвой вооружённого ограбления
  • Reuters

Об этом сообщает сайт Boxingscene.com со ссылкой на 57-летнего спортсмена.

Отмечается, что грабители, угрожая Чавесу и его компаньону Хорхе Пенье огнестрельным оружием, вынудили боксёра отдать часы и ювелирные украшения, после чего скрылись.

За свою профессиональную карьеру Чавес — старший провёл 115 поединков, в которых одержал 107 побед и потерпел шесть поражений, одно из которых — в поединке с Костей Цзю. Он стал первым в истории мексиканским боксёром, владевшим титулами чемпиона мира в трёх различных весовых категориях.

Ранее первый тренер российского боксёра Мурата Гассиева назвал ориентировочные сроки возвращения экс-чемпиона мира в тяжёлом весе в строй после травмы.

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