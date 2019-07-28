Квят едва не столкнулся с Грожаном во время квалификации Гран-при «Формулы-1» в Германии

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Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят едва избежал столкновения с французским пилотом команды Haas Роменом Грожаном во время квалификации Гран-при «Формулы-1» в Германии, которая состоялась в субботу, 27 июля.
Квят едва не столкнулся с Грожаном во время квалификации Гран-при «Формулы-1» в Германии
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница гоночной серии в социальной сети Instagram.

Судя по опубликованному в сети видеоролику, Квят неосторожно покидал боксы команды, и, чтобы избежать столкновения с болидом россиянина, Грожану пришлось резко менять траекторию движения по пит-лейн. Впрочем, каких-либо санкций за небезопасный манёвр к Даниилу применено не было.

Ранее сообщалось, что Квят показал 14-й результат в квалификации Гран-при Германии.

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