Квят едва не столкнулся с Грожаном во время квалификации Гран-при «Формулы-1» в Германии

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят едва избежал столкновения с французским пилотом команды Haas Роменом Грожаном во время квалификации Гран-при «Формулы-1» в Германии, которая состоялась в субботу, 27 июля.

Об этом сообщает официальная страница гоночной серии в социальной сети Instagram.

Судя по опубликованному в сети видеоролику, Квят неосторожно покидал боксы команды, и, чтобы избежать столкновения с болидом россиянина, Грожану пришлось резко менять траекторию движения по пит-лейн. Впрочем, каких-либо санкций за небезопасный манёвр к Даниилу применено не было.

Ранее сообщалось, что Квят показал 14-й результат в квалификации Гран-при Германии.