Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Сочи» в матче РПЛ

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:0.
Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Сочи» в матче РПЛ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Матч складывался для нас непросто до счёта 3:0 и удаления у «Сочи». Игра была тяжёлой. Хорошо, что мы забили третий мяч. Он окончательно закрепил за нами победу», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Матвеева, поединок с «Сочи» был важен для «Краснодара» с точки зрения налаживания игровых связей между футболистами.

«К нам приходят новые игроки, они адаптируются. Надеюсь, ребята быстро вольются в команду и помогут нам в еврокубках», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ.

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