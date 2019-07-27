Итальянец Нибали выиграл 20-й этап «Тур де Франс»
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Нибали преодолел 59,5 км дистанции за 1 час 51 минуту 53 секунды.
Второе и третье места заняли представители Movistar Алехандро Вальверде и Микель Ланда соответственно.
Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, завершил этап на 17-м месте.
По итогам 20 гонок лидером генеральной классификации остался Эган Берналь из команды Ineos (79 часов 52 минуты 52 секунды). На втором месте с отставанием в 1 минуту и 35 секунд располагается его напарник Герайнт Томас. Тройку замыкает голландец Стивен Крёйсвейк из Jumbo-Visma.
Бывший лидер зачёта Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick-Step занимает пятое место.
Закарин с отставанием в 1 час 54 минуты 33 секунды — 46-й.
Ранее сообщалось, что Закарин не выступит на чемпионате Европы в Нидерландах.