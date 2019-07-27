Итальянец Нибали выиграл 20-й этап «Тур де Франс»

Итальянский гонщик команды Bahrain Merida Винченцо Нибали одержал победу на 20-м этапе второго Гранд-тура сезона — «Тур де Франс».

Нибали преодолел 59,5 км дистанции за 1 час 51 минуту 53 секунды.

Второе и третье места заняли представители Movistar Алехандро Вальверде и Микель Ланда соответственно.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, завершил этап на 17-м месте.

По итогам 20 гонок лидером генеральной классификации остался Эган Берналь из команды Ineos (79 часов 52 минуты 52 секунды). На втором месте с отставанием в 1 минуту и 35 секунд располагается его напарник Герайнт Томас. Тройку замыкает голландец Стивен Крёйсвейк из Jumbo-Visma.

Бывший лидер зачёта Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick-Step занимает пятое место.

Закарин с отставанием в 1 час 54 минуты 33 секунды — 46-й.

Ранее сообщалось, что Закарин не выступит на чемпионате Европы в Нидерландах.