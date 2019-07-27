Алвес ищет новый клуб через Instagram

Бразильский защитник Дани Алвес напомнил, что пребывает в поиске нового клуба.

В своё Instagram 36-летний бразилец разместил фотографию с подписью: «Ищу работу, куда мне отправлять свое резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы его прочитать!»

После ухода из французского «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона-2019/20 Алвес ещё не нашёл новую команду. В разное время он играл за такие клубы как «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».

Он также является рекордсменом по числу завоёванных трофеев. Он девять раз выигрывал национальные чемпионаты, семь раз — национальные Кубки и Суперкубки, трижды — Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА, четырежды Суперкубок УЕФА и трижды клубный чемпионат мира. В составе сборной он дважды завоевал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров мешает «Манчестер Сити» приобрести Алвеса.