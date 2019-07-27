«Интер» по пенальти обыграл ПСЖ в контрольном матче

Итальянский ФК «Интер» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в контрольном матче.

Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (6:5) в пользу команды из Милана.

В основное время за ПСЖ забил Тило Керер, отличившийся на 41-й минуте. «Интер» ответил голом Самуэле Лонго на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

В серии пенальти Адиль Аушиш и Артур Загре не сумели забить за ПСЖ. В составе «Интера» промах допустил Антонио Кандрева.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Йокогаму Ф. Маринос» в товарищеском матче.