Ефимова рассказала, чего опасается перед финальным заплывом на 50 м брассом на ЧМ

Россиянка Юлия Ефимова поделилась ожиданиями от финального заплыва на 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

«50 м — такая дистанция, на которой если ты немного не попал в старт или касание, то всё. Риск фальстарта? Да, я думаю об этом, потому что прошлый сезон закончился на этапах Кубка мира фальстартом, и сейчас старты у меня очень медленные, потому что обычно я их делаю быстрее. После ряда дисквалификаций я стараюсь стать перед стартом максимально твёрдо. Получается, что прыгаю немного позже. Так меньше риска — тише едешь, дальше будешь. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьёт шампанское, но завтра лучше медленно ехать, а уже потом шампанское», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Она также отметила, что ещё не пришла в себя после заплыва на 200 м брассом, победу в котором она одержала.

«Пока пытаюсь переключить технику, и с утра было сумбурно. Сейчас получше, но всё равно тяжело перейти с длиной дистанции на короткую», — добавила 27-летняя пловчиха.

Ефимова вышла в финал, показав в полуфинальном заплыве второй результат. Её опередила американка Лилли Кинг.

Ранее сообщалось, что американские пловцы обновили мировой на ЧМ в Кванджу.