Американские пловцы обновили мировой рекорд на ЧМ в Кванджу
- @fina1908
Американская команда в составе Калеба Дрессела, Зака Эппла, Мэллори Комерфорд и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты и 19,40 секунды, что на 0,2 секунды быстрее мирового рекорда, также принадлежавшего сборной США и установленного в 2017 году.
Второе место в заплыве заняла сборная Австралии, а третье — команда Франции. Российские пловцы показали пятый результат.
Ранее сообщалось, что Андрей Минаков выиграл серебряную медаль ЧМ в заплыве на 100 м баттерфляем.