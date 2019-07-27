Американские пловцы обновили мировой рекорд на ЧМ в Кванджу

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Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4 × 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Американские пловцы обновили мировой рекорд на ЧМ в Кванджу
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Американская команда в составе Калеба Дрессела, Зака Эппла, Мэллори Комерфорд и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты и 19,40 секунды, что на 0,2 секунды быстрее мирового рекорда, также принадлежавшего сборной США и установленного в 2017 году.

Второе место в заплыве заняла сборная Австралии, а третье — команда Франции. Российские пловцы показали пятый результат.

Ранее сообщалось, что Андрей Минаков выиграл серебряную медаль ЧМ в заплыве на 100 м баттерфляем.

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