«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в третьем туре РПЛ

В домашнем поединке третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» одержали победу над самарскими «Крыльями Советов».

Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы в поединке были забиты в первой половине встречи. В составе «Уфы» отличился Даниил Фомин, у «Крыльев Советов» — Срджан Мияйлович. Решающий мяч в поединке на счету игрока самарского клуба Владимира Полуяхтова, который поразил собственные ворота.

«Уфа» добыла первую победу и набрала первые очки в новом сезоне РПЛ. «Крылья Советов» потерпели второе поражение в трёх стартовых встречах.

Ранее сообщалось, что футболисты московского «Динамо» обыграли «Урал» в третьем туре РПЛ.