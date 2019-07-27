«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в третьем туре РПЛ

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В домашнем поединке третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» одержали победу над самарскими «Крыльями Советов».
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в третьем туре РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы в поединке были забиты в первой половине встречи. В составе «Уфы» отличился Даниил Фомин, у «Крыльев Советов» — Срджан Мияйлович. Решающий мяч в поединке на счету игрока самарского клуба Владимира Полуяхтова, который поразил собственные ворота.

«Уфа» добыла первую победу и набрала первые очки в новом сезоне РПЛ. «Крылья Советов» потерпели второе поражение в трёх стартовых встречах.

Ранее сообщалось, что футболисты московского «Динамо» обыграли «Урал» в третьем туре РПЛ.

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