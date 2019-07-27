Кабелля рассказал о причинах перехода в «Краснодар»

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Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелля заявил, что предложение российского клуба было очень хорошим в финансовом плане.
Кабелля рассказал о причинах перехода в «Краснодар»
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«Изначально я не планировал переход этим летом, собирался остаться в «Сент-Этьене», чувствовал себя как дома. Но как-то вечером получил сообщение о том, что пришло предложение и его надо изучить. Посмотрел записи матчей «Краснодара», фото стадиона, инфраструктуру. На решение мне понадобилось десять дней, но предложение было таким большим, что я не мог отказать. Все оказались в выигрыше, так как «Сент-Этьен» тоже получил хорошую компенсацию», — приводит слова футболиста L’Equipe.

Также Кабелля добавил, что не испытывал финансовых проблем, так как у него отложено достаточно денег.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Сент-Этьена» Кабелля.

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