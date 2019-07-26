«Оренбург» арендовал футболиста Галаджана у «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артём Галаджан проведёт следующий сезон в составе «Оренбурга».

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщает о том, что 21-летний нападающий команды Артём Галаджан следующий сезон проведёт в «Оренбурге» в рамках арендного соглашения.

В чемпионате-2018/19 форвард также выступал за «Оренбург». В Российской премьер-лиге Галаджан сыграл восемь матчей и забил два гола. В Кубке страны Галаджан сыграл три матча, забил один мяч.

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