Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» сыграть вничью с «Ордабасы» в квалификации ЛЕ
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- © Radek Petrasek/CTK
Встреча, проходившая в Чехии, завершилась со счётом 1:1. Первыми забили гости, на 21-й минуте отличился Мирзад Механович. Перед перерывом форвард сборной России Николай Комличенко восстановил равновесие на табло и установил итоговый результат поединка.
Ответный поединок между этими соперниками состоится 1 августа в Чимкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» минимально уступил «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.