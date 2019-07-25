Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» сыграть вничью с «Ордабасы» в квалификации ЛЕ

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Во втором квалификационном раунде Лиги Европы чешская «Млада-Болеслав» на своём поле сыграла вничью с «Ордабасы» из Казахстана.
Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» сыграть вничью с «Ордабасы» в квалификации ЛЕ
  • globallookpress.com
  • © Radek Petrasek/CTK

Встреча, проходившая в Чехии, завершилась со счётом 1:1. Первыми забили гости, на 21-й минуте отличился Мирзад Механович. Перед перерывом форвард сборной России Николай Комличенко восстановил равновесие на табло и установил итоговый результат поединка.

Ответный поединок между этими соперниками состоится 1 августа в Чимкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» минимально уступил «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.

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