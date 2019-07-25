СМИ: Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым

Пуэрто-риканский боксёр Сабриэль Матиас отказался от гонорара за бой с россиянином Максимом Дадашевым, в результате которого соперник скончался из-за сильного отёка мозга.

Как сообщает Boxing News 24, Сабриэль Матиас отказался от гонорара за бой с россиянином Максимом Дадашевым. Сумма призовых должна была составить $75 тыс. Пуэрториканец заявил, что ему не нужны эти деньги.

Поединок между Матиасом и Дадашевым был остановлен в 11-м раунде командой россиянина. После поединка боксёр был доставлен в больницу. У Дадашева диагностировали отёк мозга, была произведена трепанация черепа. Спортсмена ввели в искусственную кому. 23 июля Максим Дадашев скончался в больнице. Ему было 28 лет.

Ранее сообщалось, что погибший боксёр Дадашев мог перенести инсульт во время своего последнего боя.