Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на матчи отбора к ОИ-2020

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Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на матчи отбора к ОИ-2020.
Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на матчи отбора к ОИ-2020
  • © pixabay.com

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола, итоговая заявка российской сборной выглядит следующим образом:

— связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь;

— диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев;

— блокирующие: Артём Вольвич, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский;

— доигровщики: Дмитрий Волков, Егор Клюка, Фёдор Воронков, Антон Семышев;

— либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Отборочный турнир к Олимпийским играм — 2020 пройдёт с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками сборной России будут команды Ирана, Кубы и Мексики.

Ранее сообщалось, что волейболистки молодёжной сборной России выиграли бронзу ЧМ.

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