Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на матчи отбора к ОИ-2020
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола, итоговая заявка российской сборной выглядит следующим образом:
— связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь;
— диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев;
— блокирующие: Артём Вольвич, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский;
— доигровщики: Дмитрий Волков, Егор Клюка, Фёдор Воронков, Антон Семышев;
— либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Отборочный турнир к Олимпийским играм — 2020 пройдёт с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками сборной России будут команды Ирана, Кубы и Мексики.
Ранее сообщалось, что волейболистки молодёжной сборной России выиграли бронзу ЧМ.