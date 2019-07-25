«Арсенал» объявил о трансфере Себальоса

Короткая ссылка
Лондонский «Арсенал» оформил переход испанского полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса.
«Арсенал» объявил о трансфере Себальоса
  • ©arsenal.com

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе в команду 22-летнего полузащитника Дани Себальоса. Футболист примкнул к лондонскому клубу на правах аренды, права на него по-прежнему принадлежат мадридскому «Реалу».

Себальос выступал за «королевский клуб» с 2017 года. За это время он успел провести 56 матчей за «Реал», в которых забил пять голов и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Шюррле ведёт переговоры с клубами РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить