«Арсенал» объявил о трансфере Себальоса

Лондонский «Арсенал» оформил переход испанского полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса.

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе в команду 22-летнего полузащитника Дани Себальоса. Футболист примкнул к лондонскому клубу на правах аренды, права на него по-прежнему принадлежат мадридскому «Реалу».

Себальос выступал за «королевский клуб» с 2017 года. За это время он успел провести 56 матчей за «Реал», в которых забил пять голов и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Шюррле ведёт переговоры с клубами РПЛ.