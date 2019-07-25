«Арсенал» объявил о трансфере Себальоса
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Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе в команду 22-летнего полузащитника Дани Себальоса. Футболист примкнул к лондонскому клубу на правах аренды, права на него по-прежнему принадлежат мадридскому «Реалу».
Себальос выступал за «королевский клуб» с 2017 года. За это время он успел провести 56 матчей за «Реал», в которых забил пять голов и дважды ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Шюррле ведёт переговоры с клубами РПЛ.