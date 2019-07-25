Ефимова сожалеет, что не посоревнуется с Кинг на ЧМ на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова высказала мнение о дисквалификации американки Лилли Кинг на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

«Сначала я не знала, почему её дисквалифицировали, но потом выяснилось, что из-за касания — примерно такого же, как было на Олимпийских играх. Мне жалко соревнования и себя, потому что я люблю соревнования и борьбу, но думаю, у меня будет достаточно соперниц, потому что результаты всех девчонок подтянулись», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Кинг была дисквалифицирована по итогам квалификационного заплыва за нарушение правил в первом повороте — неодновременное касание руками. Позднее Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию сборной США на такое решение.

Ранее Ефимова заявила, что намерена взять реванш у Кинг на Олимпиаде.