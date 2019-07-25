Ефимова сожалеет, что не посоревнуется с Кинг на ЧМ на дистанции 200 м брассом
- РИА Новости
«Сначала я не знала, почему её дисквалифицировали, но потом выяснилось, что из-за касания — примерно такого же, как было на Олимпийских играх. Мне жалко соревнования и себя, потому что я люблю соревнования и борьбу, но думаю, у меня будет достаточно соперниц, потому что результаты всех девчонок подтянулись», — приводит слова Ефимовой ТАСС.
Кинг была дисквалифицирована по итогам квалификационного заплыва за нарушение правил в первом повороте — неодновременное касание руками. Позднее Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию сборной США на такое решение.
Ранее Ефимова заявила, что намерена взять реванш у Кинг на Олимпиаде.