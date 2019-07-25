Пловчиха Васькина завоевала бронзу ЧМ на дистанции 50 м на спине

Россиянка Дарья Васькина заняла третье место в заплыве на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

©Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com

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Российская спортсменка преодолела дистанцию за 27,51 секунды. Первое место заняла американка Оливия Смолига. Второй стала бразильянка Этьен Медейрос. Ранее сообщалось, что Владислав Гринёв завоевал бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем